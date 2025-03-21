Российский союз участников рынка недвижимости предложил запретить расчеты наличными в сделках с жильем

Предложение направлено на борьбу с участившимися случаями мошенничества, при которых граждане теряют деньги и объекты недвижимости.

Согласно данным объединения, более 10% сделок сопровождаются передачей купюр из рук в руки или через банковские ячейки, а 90% мошеннических схем связаны именно с такой формой расчетов.

В обращении, направленном в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, Росфинмониторинг и Следственный комитет, организация предложила закрепить наличный расчет при купле-продаже жилой недвижимости. Нарушение этого правила должно повлечь признание сделки недействительной.

Инициатива не затрагивает новостройки — изменения предлагаются только для вторичного рынка.

Как пишет РБК, в пресс-службе Росфинмониторинга подтвердили получение обращения и сообщили, что инициатива будет рассмотрена. Аналогичный ответ поступил из аппарата вице-премьера Григоренко.