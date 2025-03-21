Налоговые льготы проверят на эффективность. Глава Счетной палаты: «там огромные деньги»

Счетная палата запланировала аудит льгот, направленных на поддержку экономики и технологического суверенитета. Налоговые льготы стоимостью почти 12 трлн рублей будут проверены на соответствие государственным задачам.

Отвечая на вопрос, какие меры могут быть приняты для увеличения доходов бюджета, председатель Счетной палаты Борис Ковальчук рассказал о планах провести в 2025 году оценку эффективности налоговых льгот. Он отметил, что налоговые льготы можно разделить на три группы: стандартные, традиционные и налоговые расходы.

«Третья группа означает, что та или иная налоговая льгота либо соответствует госпрограмме, либо направлена на поддержку того или иного вида предпринимательской деятельности. Эта группа по итогам года составляет где-то 11,5-12 трлн рублей. Там огромные деньги. Но между тем мы полагаем, что не вся эта сумма может соответствовать критериям. И с учетом дефицита бюджета мы решили начать смотреть этот вопрос, постепенно раскладывая эти льготы и оценивая их бюджетную эффективность», – сообщил Ковальчук.

Ранее мы сообщали, что Счетная палата проверит взаимосвязь ключевой ставки и инфляции.