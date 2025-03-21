Лидеры рынка КЭДО заработали 2,9 млрд рублей

В списке лидеров:

VK Tech - ООО «ВК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (доход от КЭДО составляет 857 млн руб.): компания предлагает интегрированные решения для автоматизации процессов управления персоналом и документооборота, включая электронные подписи и хранение документов в облаке.

«Тензор» ООО «КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"» (доход от КЭДО 724 млн руб.): фирма разрабатывает платформы для управления кадровыми документами, которые позволяют оптимизировать процессы учета рабочего времени и расчета заработной платы.

HRlink ООО «ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ КАДРАМИ» (доход от КЭДО 640 млн руб.): разработчик предоставляет решения для автоматизации HR-процессов, включая управление кадровыми документами, отчетность и аналитику по персоналу.

Docsvision ООО «ДОКСВИЖН» (доход от КЭДО 177 млн руб.): команда предлагает системы для электронного документооборота, которые помогают организациям управлять документами и процессами в области HR, обеспечивая прозрачность и контроль.