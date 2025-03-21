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Налог на имущество организаций

Минфин рассмотрел последствия исключения недвижимости из регионального перечня для налога по кадастровой стоимости

Для недвижимости, исключенной из перечня объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, налоговая база будет определяться как среднегодовая стоимость имущества. Это правило действует с начала соответствующего налогового периода и закреплено в НК.

Налоговая база по налогу на имущество организаций рассчитывается как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за исключением отдельных объектов, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января года налогового периода.

Виды объектов недвижимого имущества, облагаемых налогом на имущество по кадастровой стоимости, перечислены в региональном перечне на основе п. 1 ст. 378.2 НК.

Как отмечено в письме Минфина от 17.02.2025 № 03-05-05-01/14085, если объект недвижимого имущества исключен из перечня, налоговая база по нему определяется как среднегодовая стоимость имущества.

Также из письма следует, что основанием исключения из перечня может быть закон региона о налоге (как акт налогового законодательства) и/или вступившее в силу решение суда.

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