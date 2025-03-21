СФР: более 50 тысяч самозанятых добровольно формируют свою будущую пенсию

За 2024 год почти 53 тысячи самозанятых, применяющих налог на профессиональный доход (НПД), сделали добровольные взносы на свою пенсию. В общей сложности они перечислили 1,2 млрд рублей.

Самозанятые не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, в отличие, например, от ИП, поэтому они заботятся о будущей пенсии самостоятельно. В том числе за счет добровольных взносов в Социальный фонд.

Чтобы уплачивать их, надо подать заявление в СФР, зарегистрировавшись в качестве плательщика взносов. Сделать это можно через приложение «Мой налог» или портал Госуслуг. Оформить добровольную уплату взносов также можно в ближайшей клиентской службе Соцфонда.

Добровольные платежи перечисляются через банк по реквизитам, сформированным с помощью электронного сервиса СФР или указанного приложения.

Периодичность взносов самозанятый определяет на свое усмотрение. Можно перечислить сразу всю желаемую сумму либо разделить ее на несколько платежей.

Расчетный период по уплате взносов — календарный год. Минимальный и максимальный платежи при этом имеют ограничения и зависят от того, сколько времени в течение года человек был зарегистрирован в качестве плательщика.

В 2025 году минимальный добровольный взнос на пенсию для самозанятых составляет 59,2 тыс. рублей (22% МРОТ × 12 месяцев), сообщает СФР. Он дает возможность приобрести за год примерно один пенсионный коэффициент (0,975). Максимальный взнос — 473,9 тыс. рублей (22% МРОТ × 12 месяцев × 8) и дает 7,799 коэффициента по итогам года

Коэффициенты в указанных размерах фиксируются, если самозанятый был зарегистрирован плательщиком взносов весь год. Если регистрация длилась меньше, стаж и коэффициенты будут учтены пропорционально.

Данные о них появляются на лицевом счете самозанятого в первом квартале нового года. Если человек снялся с регистрации в качестве плательщика взносов до 31 декабря, добровольные отчисления будут отражены на лицевом счете в течение нескольких дней после этого.

СФР уточнил, что учет взносов автоматический, поэтому приносить документы, подтверждающие оплату, не нужно.