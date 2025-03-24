💻 Сотруднику надо платить компенсацию за то, что он использует в работе свое имущество. Вам платят? Опрос

Работодатель обязан обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. Не обеспечил – плати!

С согласия или ведома работодателя и в его интересах работник может использовать свое личное имущество.

При этом должна быть компенсация за использование, износ (амортизацию):

инструмента;

личного транспорта;

оборудования;

других технических средств и материалов.

А также возмещаются расходы, связанные с использованием этого личного имущества.

Размер возмещения расходов надо прописать в соглашении между работником и работодателем.

Об этом сообщает Роструд в письме от 05.02.2025 № ПГ/00849-6-1.

Таким образом, если работодатель не обеспечил вас нужными техническими средствами и с его ведома вы используете свои, за это вам должны платить.

А как на практике? Приглашаем вас принять участие в опросе.

Платит ли вам работодатель компенсацию за использование вашего имущества? Анонимный опрос Да. Я использую свой ноутбук и другое имущество, и мне за это платят Нет. Я использую свой ноутбук и другое имущество, но мне за это ничего не платят Я не использую свое имущество для работы Проголосовали 3 человека