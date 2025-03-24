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Трудовое право

💻 Сотруднику надо платить компенсацию за то, что он использует в работе свое имущество. Вам платят? Опрос

Работодатель обязан обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. Не обеспечил – плати!

С согласия или ведома работодателя и в его интересах работник может использовать свое личное имущество.

При этом должна быть компенсация за использование, износ (амортизацию):

  • инструмента;

  • личного транспорта;

  • оборудования;

  • других технических средств и материалов.

А также возмещаются расходы, связанные с использованием этого личного имущества.

Размер возмещения расходов надо прописать в соглашении между работником и работодателем.

Об этом сообщает Роструд в письме от 05.02.2025 № ПГ/00849-6-1.

Таким образом, если работодатель не обеспечил вас нужными техническими средствами и с его ведома вы используете свои, за это вам должны платить.

А как на практике? Приглашаем вас принять участие в опросе.

Платит ли вам работодатель компенсацию за использование вашего имущества?

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