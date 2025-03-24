💻 Сотруднику надо платить компенсацию за то, что он использует в работе свое имущество. Вам платят? Опрос

С согласия или ведома работодателя и в его интересах работник может использовать свое личное имущество.
При этом должна быть компенсация за использование, износ (амортизацию):
инструмента;
личного транспорта;
оборудования;
других технических средств и материалов.
А также возмещаются расходы, связанные с использованием этого личного имущества.
Размер возмещения расходов надо прописать в соглашении между работником и работодателем.
Об этом сообщает Роструд в письме от 05.02.2025 № ПГ/00849-6-1.
Таким образом, если работодатель не обеспечил вас нужными техническими средствами и с его ведома вы используете свои, за это вам должны платить.
А как на практике? Приглашаем вас принять участие в опросе.
Платит ли вам работодатель компенсацию за использование вашего имущества?
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