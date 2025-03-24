Специалист объяснил, как в 1С настроить работу с НДС на УСН. Смотрите видео!

Настройте работу с НДС на УСН в 1С: Предприятие 8.3, чтобы учет был без ошибок.

НДС — один из сложных и контролируемых налогов. Многие ошибаются в счетах-фактурах, неправильно формируют налоговую базу, пытаются «оптимизировать» НДС и получают огромные штрафы от налоговиков. В этом видео разберемся как работать в 1С с НДС упрощенцам, а также как сформировать декларацию по НДС.

Вы узнаете о том, как:

настроить параметры налоговой учетной политики при работе с НДС на УСН в программе 1С: Предприятие 8.3;

работать с «входным» НДС при УСН при приобретении товаров (работ, услуг);

продавать товары (работы, услуги) с НДС и выпиской счетов-фактур в 1С;

вести Книгу покупок и Книгу продаж в 1С;

заполнить декларацию по НДС.

Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерк».