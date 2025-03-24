Бизнес, который ушел на налоговые каникулы, должен сдавать декларацию по УСН

Компании и ИП на УСН, которые приостановили деятельности или ушли на налоговые каникулы, все равно должны подать декларацию.

Организации на УСН сдают декларацию по этому налогу до 25 марта, а ИП — до 25 апреля 2025 года. Это нужно делать даже тем, кто приостановил деятельности или оформил налоговые каникулы.

Декларацию на УСН за 2024 год нужно сдавать по новой форме. Она есть в приказе ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@. Документы сдают в электронном виде, но компании, у которых в 2024 году среднесписочная численность сотрудников была больше 100 человек, могут выбрать бумажную форму.

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На вебинаре разберем:

Что сдают и когда по итогам 1 квартала организации: на ОСНО;

на УСН;

на ЕСХН;

на АУСН;

ИП. Отчетность по сотрудникам в ФНС. Отчетность в СФР. Новые формы деклараций. На что обратить внимание при сдаче отчетности. Топ вопросов по отчетности из Консультаций Клерка.

Спикер — Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

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