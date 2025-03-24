Книгу доходов и расходов по УСН вместе с отчетностью сдавать не надо

При сдаче отчетности бизнес на УСН не обязан прикладывать КУДиР, даже если сервисы по сдаче деклараций этого требуют.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» задали вопрос о том, нужно ли вместо с отчетностью по УСН прикладывать книгу учета доходов и расходов.

Некоторые сервисы для сдачи отчетности предлагают сразу прикрепить ее к другим документам. Она включена в календарь отчетности.

Однако бухгалтеры-практики уверены, что КУДиР нужно представлять только по требованию. Обычно ее запрашивают вместе с декларацией только в льготных регионах.

«Даже по требованию не даю, пишу пояснения с расшифровкой доходов и расходов. И все», — делится опытом пользователь.

Кроме того, коллеги объяснили, что книгу доходов и расходов по УСН не нужно заверять в налоговой.