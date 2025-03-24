В Госдуме хотят, чтобы мигранты платили налоги по ставке 30%

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который установит налоговую ставку для мигрантов в размере 30%.
Сейчас ставка 30% установлена для нерезидентов РФ, однако мигранты, которые работают на основании патента, не попадают под требование этой нормы.
«Законопроектом предлагается на данные доходы распространить общее правило применения налоговой ставки в размере 30 процентов», — сказано в пояснительной записке.
По данным Росстата, в 2022 году число иностранцев с разрешениями на работу составила 2 164,6 тыс. человек, из них патент оформили 2 035 тыс. человек. Статистика 2023 года практически не изменилась.
Если проект примут, закон вступит в силу через месяц с момента официального опубликования, но не раньше 1-го числа очередного периода по НДФЛ.
Комментарии1
И чего? А через полгода начнут возвращать. Тогда уж докручивали бы до обязательного выезда и нового въезда не ранее 6 мес.