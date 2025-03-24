В Госдуме хотят, чтобы мигранты платили налоги по ставке 30%

Нерезиденты РФ должны платить НДФЛ по ставке 30%, но для мигрантов с патентом на работу это правило не действует. Теперь депутаты хотят это отменить, чтобы иностранцы платили налоги по общему правилу.

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который установит налоговую ставку для мигрантов в размере 30%.

Сейчас ставка 30% установлена для нерезидентов РФ, однако мигранты, которые работают на основании патента, не попадают под требование этой нормы.

«Законопроектом предлагается на данные доходы распространить общее правило применения налоговой ставки в размере 30 процентов», — сказано в пояснительной записке.

По данным Росстата, в 2022 году число иностранцев с разрешениями на работу составила 2 164,6 тыс. человек, из них патент оформили 2 035 тыс. человек. Статистика 2023 года практически не изменилась.

Если проект примут, закон вступит в силу через месяц с момента официального опубликования, но не раньше 1-го числа очередного периода по НДФЛ.