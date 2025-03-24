Регионы начнут по-новому регулировать размещение нестационарных торговых объектов

Новый законопроект разрешит региональным властям включат в схему НТО магазины, которые находятся на частной земле.

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который позволит региональным властям лучше следить за работой нестационарных торговых объектов (НТО), размещенных на земельных участках частной собственности.

Сейчас НТО можно открывать на государственной или муниципальной земле, так властям проще проверять объекты на соответствие требованиям, а также защищать права местных жителей, соблюдать экологические, санитарно-гигиенические и другие нормы. На частных земельных участках размещение НТО не предусмотрено.

Однако на практике предприниматели все равно открывают такие торговые объекты, тем самым создавая социальную напряженность. Чтобы это исправить, подготовили законопроект о включении в схему НТО тех объектов, которые размещены на частной земле.

«В целях комплексного развития регионов представляется целесообразным рассмотреть возможность совершенствования регулирования размещения НТО на земельных участках частной собственности, наделив субъекты Российской Федерации полномочиями по определению порядка их размещения с включением в схему НТО», — сказано в пояснительной записке.

Такой подход позволит применять к НТО законные меры воздействия для устранения нарушений. Кроме того, будет можно вести мониторинг деятельности таких торговых объектов, контролировать соблюдение требований законодательства, в том числе миграционного, а также обеспечить единство архитектурно-художественного облика территорий.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.