На овощные консервы хотят снизить НДС до 10%

Чтобы налоговые условия для производителей овощей и консервов из них были равны, депутаты собираются установить НДС в размере 10% на продажу обработанной продукции.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому продажа продуктов переработки овощей будет облагаться ставкой НДС 10%.

Авторы проекта считают, что послабление позволит сельскохозяйственным производителям преодолеть дефицит ресурсов, развивать материально-техническую базу по первичной и глубокой переработке овощей, а также обновить инфраструктуру.

«Такая мера позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на внедрение технологий для глубокой переработки продукции овощеводства, что послужит развитию конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей при реализации и переработке овощей (включая картофель)», — сказано в пояснительной записке.

Также снижение НДС для тех, кто занимается переработкой овощей, позволит выровнять условия налогообложения с организациями, которые производят овощи и картофель.

По итогам 2023 года объем производства плодовоовощных консервов и детского питания составил 12039,9 млн банок, темп роста — 113,8%. По данным Росстата, импорт картофеля увеличился на 82,4%, огурцов и корнишонов — на 21,2%, консервированного и приготовленного гороха — на 8,6%, кукурузы — на 20,4%.