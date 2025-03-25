В годовой декларации по налогу на прибыль может быть отрицательный налог без убытка

Подписчица нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» волнуется, не будет ли претензий от ФНС.
В целом за год получена прибыль. Но авансов было больше, чем годовой налог.
Коллеги успокаивают: ситуация вполне нормальная. ИФНС может запросить пояснения, но зачастую даже их не запрашивают.
Напомним, налог к уменьшению отражается в строках 050 и 080 раздела 1 декларации.
Не забудьте, что сегодня последний день сдачи декларации по налогу на прибыль за 2024 год.
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