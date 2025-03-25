Работодатели увеличат расходы на соцпакеты сотрудников

78% компаний уже нарастили бюджет на социальные пакеты для сотрудников в 2024 году. Большинство из них продолжит вкладывать средства и в 2025 году.

В 2025 году начал развиваться тренд на увеличение социальных пакетов сотрудников. 78% компаний нарастили бюджет на такие льготы еще в 2024 году.

Планируют и дальше вкладываться в комфорт своих работников 82% организаций. 24,79% участников опроса поднимут расходы на соцпакеты на 10-15%, 20,66% — на 15-20%, а 17,7% — на 5-10%. Только 8,2% компаний увеличат такие траты до 5%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование НПФ «Достойное будущее».

60% работодателей включат в соцпакет программы обучения и повышения квалификации. Второе место по популярности занимают психологические консультации (57%), на третьем — ДМС (56,6%). Затем идут компенсации расходов на питание (49%) и занятие спортом (44%), а 36% считают приоритетной корпоративную пенсионную программу.