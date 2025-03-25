Власти изменят принцип определения стоимости доли в ООО

Если участник ООО хочет выйти из компании, то ему выплатят стоимость его доли в размере, равном ее рыночной стоимости.

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект Минэкономразвития с поправками в федеральный закон № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Законопроект изменит порядок оценки стоимости компаний при выходе одного из совладельцев из капитала общества. Участник, который покидает компанию, сможет подать заявление о выплате ему действительной стоимости доли, которую определяют по рыночным показателям. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на поправки Минэкономразвития.

Такое обращение будут принимать до истечения обязанности ООО по выплате, поскольку с того момента цена активов уже не может быть ниже рыночной.

Пока что при выходе участника из ООО размер компенсации определяют по балансовой стоимости как часть цены чистых активов компании, пропорциональная размеру доли предпринимателя.