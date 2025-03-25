ФНС напоминает о сроках сдачи деклараций по УСН за 2024 год

Организации и ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязаны представить декларации по УСН за 2024 год.

Налоговики напоминают срок сдачи:

организациям — не позднее 25 марта 2025 года (это сегодня , не пропустите!);

предпринимателям — не позднее 25 апреля 2025 года.

Новая форма, порядок заполнения и формат представления декларации по УСН установлены приказом ФНС России от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@ и применяются со 2 января 2025 года.

Три самых частых ошибки ИП в декларации по УСН мы разбирали тут.

Иногда ИП не соблюдают правило нарастающего итога для раздела 2, неправильно отражают фиксированные взносы и доход, когда были бездоходные кварталы.