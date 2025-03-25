Число сделок со слиянием и поглощением упало до минимума за 11 лет

Несмотря на то, что число M&A сделок стало меньше, их объем вырос на 8%, до 42,2 млрд долларов. Это связано с покупкой крупных компаний российскими инвесторами.

В 2024 году количество сделок по слиянию и поглощению компаний достигло минимума с 2013 года.

Основная причина такого результата — иностранные организации стали в два раза реже выходить из активов российских активов, а также присоединиться к компаниям. Если в 2022 году на сделки с иностранцами приходилось 30% от общего объема сделок, то в 2024 году — 16%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Kept.

Всего за прошлый год было 383 сделок по слиянию и поглощению, что на 12% меньше показателей 2023 года. С уходом иностранных игроков было связано 59 сделок на сумму 4,4 млрд долларов, что в два раза меньше, чем годом ранее.

При снижении общего количества сумма всех сделок на рынке M&A выросла на 8%, до 42,2 млрд долларов. Например, на показатель повлияла покупка российского «Яндекса» у нидерландской компании за 5,2 млрд долларов, а также приобретение «Полиметалла» у Polymetal International за 3,7 млрд долларов.