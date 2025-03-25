Компании и ИП теперь смогут быстрее проводить самоинкассацию

Наличную выручку можно внести на расчетный счет через банкомат, но без физической карты. Авторизация произойдет по специальному коду.

Т-Банк запустил новый способ самоинкассации для бизнеса. Наличные можно внести на расчетный счет через банкомат с авторизацией по семизначному коду.

Этот код многоразовый, он выпускается бессрочно через личный кабинет бизнес-клиента и заменяет собой номер карты. Физическая карта для внесения денег больше не понадобится.

«Среди наших клиентов есть компании с наличной выручкой и большим количеством сотрудников — им неудобно выпускать бизнес-карту на каждого вносителя, а пользоваться номером одной бизнес-карты нескольким сотрудникам запрещено по закону. Мы нашли решение этой проблемы с помощью выпуска специального кода», — сказал руководитель управления продуктов Т-Бизнеса Леонид Назаров.

Внести наличные на бизнес-счет по коду можно в любом банкомате Т-Банка. Чтобы пополнить счет компании наличными по коду через банкомат, сотруднику необходимо будет ввести выпущенные на него код и ПИН-код в разделе «Платежи и сервисы».

Новый сервис позволит предпринимателям самостоятельно выпускать код пополнения через личный кабинет или мобильное приложение. Также владельцы бизнеса получат доступ к подробной статистике пополнений, включая информацию о том, кто внес деньги, когда и через какой банкомат.

Чтобы подключить сервис, нужно перейти в раздел «Самоинкассация» в личном кабинете или мобильном приложении Т-Бизнеса.