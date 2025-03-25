Гостиницы на УСН могут применять ставку НДС 5% без вычета или 0% с вычетом

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.12.2024 № 03-07-11/127046.
Применять ставку НДС 0% гостиница на УСН может, если она не выбрала ставку 5%.
То есть, надо выбрать ставку 20%, тогда профильные услуги будут под 0% с правом на вычет.
Если выбрать ставку 5%, то все услуги будут по этой ставке без права на вычет.
Аналогичные разъяснения Минфин давал в письмах от 27.01.2025 № 03-07-11/6772, от 14.11.2024 № 03-07-11/112772.
Условия применения НДС 0% для гостиниц мы ранее разбирали тут.
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