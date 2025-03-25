Налоговые долги физлиц будут взыскивать без участия суда

Если физлица согласны с начисленной суммой налогов, то задолженность взыщут во внесудебном порядке. Иск разрешат подать только при наличии спора и после заявления о перерасчете.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о внесудебном взыскании налоговых долгов с физлиц. При этом судебный контроль также сохранится, с иском могут обратиться должники, которые не согласны с решением ФНС.

Подобный подход к взысканию предусмотрен в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей.

«При отсутствии спора о праве деятельность по осуществлению правосудия утрачивает свой смысл и фактически сводится к констатации наличия задолженности и санкционированию принудительного исполнения», — сказано в пояснительной записке.

Если человек хочет оспорить суммы, исчисленные в налоговом уведомлении, то он может подать заявление о перерасчете или жалобу. Причем это разрешат сделать как до, так и после наступления срока уплаты. Если в течение 30 дней с момента получения от налогового органа сообщения об отказе в перерасчете или решения вышестоящего налогового органа по жалобе снова не согласиться с суммой обязанности, то взыскание будет проходить только в судебном порядке.

Если законопроект примут, то он вступит в силу с 1 ноября 2025 года, но не раньше, чем через месяц со дня его официальной публикации.