Можете не ходить на работу, пока работодатель не погасит все зарплатные долги

Частично погашенный зарплатный долг для сотрудника – не повод отменять приостановку работы.

Об этом сообщает Роструд в письме от 27.02.2025 № ПГ/02240-6-1.

Напомним, в случае задержки зарплаты на срок более 15 дней работник имеет право, письменно известив работодателя, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

Если в период приостановки зарплату выплатили, но не всю, то можно дальше сидеть дома.

Период приостановления работы длится до полного погашения задолженности.

Выплата работодателем части задержанной зарплаты не прерывает этот период и не является основанием для возобновления работником работы.