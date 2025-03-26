Как избежать проблем с исчислением НДФЛ в 2025 году. Смотрите видео!

С 2025 года действует прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ. Однако при расчете НДФЛ больше всего вопросов вызывает не она.
Основные сложности связаны с разделением налогооблагаемой базы по НДФЛ на две части: на непосредственно заработную плату и на суммы, включающие районные коэффициенты и северные надбавки. Для этих двух частей применяются разные шкалы налогообложения: пятиступенчатая и двухступенчатая. Разберитесь вместе с экспертом, как правильно применять разные шкалы НДФЛ.
В этом видео разберем:
1. Выделение льготной части заработной платы:
районные коэффициенты;
процентные надбавки.
2. Предоставление стандартных вычетов НДФЛ.
3. Льготы по НДФЛ при расчетах с уволенными работниками.
Спикер — Елена Воробьева, канд. экон. наук, ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, автор книги «Заработная плата», издаваемой ежегодно с 1998, а также других книг и публикаций в профессиональных изданиях.
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