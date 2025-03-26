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Санкции 2022-2025

❗ Россельхозбанку могут первому отменить международные санкции и снова подключить к SWIFT

25 марта 2025 года около 7 вечера по Москве сайт Кремля опубликовал основные итоги встречи экспертных групп России и США. Можно заключить, что это по сути, первые подвижки в сторону частичной реальной отмены санкций и иных ограничений в отношении РФ.

Согласно договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа, стороны условились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы» — обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем их досмотра.

Также заявлено, что «США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций».

Важно, что обе договоренности вступают в силу только после снятия санкционных ограничений:

  • с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;

  • на операции торгового финансирования;

  • с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;

  • на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;

  • на поставки в РФ сельскохозяйственной техники и иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.

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