❗ Россельхозбанку могут первому отменить международные санкции и снова подключить к SWIFT

25 марта 2025 года около 7 вечера по Москве сайт Кремля опубликовал основные итоги встречи экспертных групп России и США. Можно заключить, что это по сути, первые подвижки в сторону частичной реальной отмены санкций и иных ограничений в отношении РФ.

Согласно договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа, стороны условились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы» — обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем их досмотра.

Также заявлено, что «США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций».

Важно, что обе договоренности вступают в силу только после снятия санкционных ограничений: