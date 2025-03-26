Останкинский суд Москвы заблокировал 11 телеграм-каналов, в которых нелегально торговали информацией из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Нарушения выявили сотрудники прокуратуры во время мониторинга интернета. Доступ к таким каналам был без предварительной регистрации, это значит, что любой пользователь мог ознакомиться с размещенной информацией. При этом, правоохранителям не удалось установить владельца ресурсов. Об этом пишет ТАСС.
Согласно решению суда, выписки из ЕГРН может предоставлять только «Роскадастр», а такие же услуги других лиц и компаний незаконные.
Комментарии1
Интересно, отчего тогда этот же суд не привлек к ответственности "Роскадастр" за то, что его информация оказалась в свободном доступе?