Выписки из ЕГРН можно заказывать только у компании «Роскадастр». Суд решил, что другие лица, которые предлагают купить информацию из реестра, действуют вне закона.

Останкинский суд Москвы заблокировал 11 телеграм-каналов, в которых нелегально торговали информацией из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Нарушения выявили сотрудники прокуратуры во время мониторинга интернета. Доступ к таким каналам был без предварительной регистрации, это значит, что любой пользователь мог ознакомиться с размещенной информацией. При этом, правоохранителям не удалось установить владельца ресурсов. Об этом пишет ТАСС.

Согласно решению суда, выписки из ЕГРН может предоставлять только «Роскадастр», а такие же услуги других лиц и компаний незаконные.