Реклама в интернете может подорожать на 30%

На фоне изменения законодательства блогеры могут повышать стоимость продвижения товаров и услуг в своих социальных сетях.

С 1 сентября 2025 года начнет действовать запрет рекламы на заблокированных ресурсах. Это касается социальных сетей, сайтов экстремистских и нежелательных организаций. Штраф за нарушение закона составит до 500 тыс. рублей.

Изменения могут привести к тому, что цены на рекламу в Telegram и в социальной сети «ВКонтакте» вырастут до 30%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Рынок инфлюенс-маркетинга в краткосрочной перспективе может, напротив, сократиться на 15-20%», — считает основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук.

Также она оценила общие потери блогеров в десятки миллионов рублей.

Однако гендиректор АО КРОС Екатерина Мовсесян уверена, что рынок рекламы в соцсетях уже стабилизировался, а трудности будут только у тех блогеров, которые не продублировали свои страницы в разрешенные соцсети и продолжили работать на запрещенных ресурсах.

Недавно мы писали, что штраф за нарушение запрета на рекламу в заблокированных соцсетях могут увеличить в 40 раз.