За рекламу в заблокированных соцсетях могут в 40 раз поднять штрафы

Блогеры уже в этом году могут потерять около 1,8 млрд рублей. Штрафы для физлиц за публикацию рекламы на запрещенных ресурсах хотят поднять с 2,5 до 100 тысяч.

С 1 сентября 2025 года рекламодателям и распространителям рекламы будет нельзя использовать для продвижения заблокированные сайты, а также ресурсы экстремистских и нежелательных организаций. Такой закон Госдума приняла в окончательном чтении.

Пока что отдельной ответственности за это нарушение не предусмотрено, она будет общей как за любое другое несоблюдение рекламного законодательства. Физлицам грозит штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей, ИП и должностным лицам — от 4 до 20 тыс., а компаниями — от 100 до 500 тыс.

Однако власти уже собираются в 40 раз увеличить штрафы для блогеров, которые публикуют рекламу в запрещенных иностранных соцсетях. Например, в Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на поправки в КоАП, инициированные зампредом комитета Госдумы по безопасности Анатолием Выборным.

«Мы прорабатываем вопрос о введении отдельной нормы в КоАП за нарушение физлицами требования по запрету публикации рекламы в запрещенных иностранных сетях со штрафами от 30 тыс. до 100 тыс. рублей», — сказал депутат.

По данным Роскомнадзора, за последние три года россияне потратили на рекламу на заблокированных ресурсах 13,6 млрд рублей. В блогерском сообществе оценили, что из-за новых норм блогеры потеряют около 1,8 млрд рублей, а в 2026 году эта сумма может вырасти до 5 млрд.