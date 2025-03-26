Работодателям запретят увольнять единственного кормильца многодетной семьи

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому работодателям запретят увольнять единственного кормильца, если в многодетной семье есть ребенок до 18 лет. Речь идет об увольнении по инициативе работодателя.
Пока что такой запрет действует только в отношении сотрудников, у которых три и более детей, если младшему меньше трех лет, а старшему — до 14 лет. Эти ограничения депутаты считают несправедливыми, поскольку подростки старше 14 лет продолжают обучение и нуждаются в поддержке родителей, в том числе финансовой.
«Запрет на расторжение трудового договора с единственным кормильцем в многодетной семье, в которой воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет, обеспечит защиту не только прав работников, но и интересов детей, которые не должны страдать от неоправданных сокращений или увольнений их родителей», — сказано в пояснительной записке.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.
Комментарии8
Давайте читать новости трезво. Работодатели будут всеми силами стараться не брать на работу данную категорию людей
От сегодняшних новостей мне реально уже хочется... по-хорошему нажраться!
Да ладно вам, они каждый день такие
нееееее. Сегодня - по особенному как-то. И подобное... последний раз уже около года прошло. Так что давно не было такого срача.
И ладно бы.... ну политика и религия - понятно, что у всех людей разное отношение, вот и недопонимание друг дружку.
Но сегдня - один тупо для разгрузки ми-ми-шных котиков с прикольными подписями.... А в ответ понеслось.... рожать надо оптовыми поставками, а не котиков вырисовывать ! И в добавок сие занятие - это пропаганда бездетности!
.......
А если многодетный отец ни фига не работает и бухает?
да фиг с ним пусть бухает! Не трогайте его!
Надо пойти дальше, и запретить увольнять многодетных кормильцев, если ребенкам уже есть 18. Чтобы наверняка и на всю жизнь. Как ты, блин, узнаешь, есть ли у него второй кормилец???? Он же такой охрененный, он же свой род продолжает. Наследных кровей. Очень часто он единственный кормилец. Т.к. пока косички заплетешь, уже вечереет. Почему работодатель должен страдать? А свалит он на три часа? Хобась, а уволить можно только за 4. Или обвозишься с ним с бумажками. КАПЕЦ, товарищи. Тошнит уже от этой защиты.
Чего тут непонятного... Государство не в состоянии создавать новые не бюджетные рабочие места. Дабы не ломать голову с безработными, старается всеми путями свалить подобные проблемы на работодателя.
Низкая безработица - это сказки для недоразвитых. Если условия работы адекватны, данная вакансия быстро найдет отклик соискателя.