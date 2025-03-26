Работодателям запретят увольнять единственного кормильца многодетной семьи

Сейчас ТК запрещает расторгать трудовой договор с единственным кормильцем многодетной семьи, если есть дети до 14 лет. Депутаты хотят увеличить этот возраст до 18 лет.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому работодателям запретят увольнять единственного кормильца, если в многодетной семье есть ребенок до 18 лет. Речь идет об увольнении по инициативе работодателя.

Пока что такой запрет действует только в отношении сотрудников, у которых три и более детей, если младшему меньше трех лет, а старшему — до 14 лет. Эти ограничения депутаты считают несправедливыми, поскольку подростки старше 14 лет продолжают обучение и нуждаются в поддержке родителей, в том числе финансовой.

«Запрет на расторжение трудового договора с единственным кормильцем в многодетной семье, в которой воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет, обеспечит защиту не только прав работников, но и интересов детей, которые не должны страдать от неоправданных сокращений или увольнений их родителей», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.