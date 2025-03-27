Для вычета за сдачу ГТО категория значка не учитывается

С 2025 года сдача нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) дает право на получение стандартного налогового вычета по НДФЛ за сдачу нормативов.

Суть в том, что значок ГТО может быть золотой, серебряный или бронзовый.

«При этом одним из важных условий является прохождение диспансеризации в год сдачи комплекса ГТО. Возрастная ступень и уровень сложности (золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия) значения не имеют», — ответила замначальника отдела оказания государственных услуг карельского УФНС Елена Петух на вопрос одного из слушателей.

Данный вычет — не прямой возврат денег за ГТО, а возможность уменьшить налогооблагаемый доход: часть зарплаты не будет подлежать обложению НДФЛ.

Спикер обратила внимание, что удобнее и быстрее получить вычет за ГТО у работодателя. «У налогового агента это можно сделать в любом месяце 2025 года, но не ранее, чем работник подтвердил право на вычет», — уточнила Елена Петух.

Для получения вычета у работодателя нужно:

Заполнить заявление в произвольной форме. Приложить удостоверение о вручении знака отличия (копию акта о награждении) или сведения из электронной базы результатов ГТО. Справку о медосмотре (диспансеризации перед ГТО).

Вычет составляет 18 000 рублей в год. Это кто впервые награжден знаком отличия ГТО или повторно сдал нормативы, подтвердив полученный ранее знак.