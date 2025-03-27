Для вычета за сдачу ГТО категория значка не учитывается

Суть в том, что значок ГТО может быть золотой, серебряный или бронзовый.
«При этом одним из важных условий является прохождение диспансеризации в год сдачи комплекса ГТО. Возрастная ступень и уровень сложности (золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия) значения не имеют», — ответила замначальника отдела оказания государственных услуг карельского УФНС Елена Петух на вопрос одного из слушателей.
Данный вычет — не прямой возврат денег за ГТО, а возможность уменьшить налогооблагаемый доход: часть зарплаты не будет подлежать обложению НДФЛ.
Спикер обратила внимание, что удобнее и быстрее получить вычет за ГТО у работодателя. «У налогового агента это можно сделать в любом месяце 2025 года, но не ранее, чем работник подтвердил право на вычет», — уточнила Елена Петух.
Для получения вычета у работодателя нужно:
Заполнить заявление в произвольной форме.
Приложить удостоверение о вручении знака отличия (копию акта о награждении) или сведения из электронной базы результатов ГТО.
Справку о медосмотре (диспансеризации перед ГТО).
Вычет составляет 18 000 рублей в год. Это кто впервые награжден знаком отличия ГТО или повторно сдал нормативы, подтвердив полученный ранее знак.
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