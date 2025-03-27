Сейчас внесудебный порядок взыскания задолженностей применяется в отношении юрлиц и ИП. Но его распространят на физических лиц и самозанятых.

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о внесении изменений в НК РФ и закон об исполнительном производстве. Поправки касаются физлиц, не являющихся ИП, и самозанятых. С них планируют взыскивать задолженность по налогам, сборам, страховым взносам во внесудебном порядке. Речь идет о ситуациях, когда требования налоговиков являются бесспорными.

«Если же сумма задолженности начислена налоговым органом на основании налогового уведомления или решения о привлечении к ответственности (отказе в привлечении к ответственности) за совершение налогового правонарушения, решения об отмене (полностью или частично) решения о предоставлении налогового вычета полностью или частично, то внесудебный порядок может быть применен только при отсутствии возражений физического лица, то есть в случае отсутствия спора», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если физлицо не согласится с суммой долга и подаст жалобу, взыскание будет в судебном порядке. Срок обжалования – 30 дней. В этом случае спорные суммы исключат из сальдо ЕНС до вступления в силу решения суда о взыскании. Это нужно для устранения риска взыскания таких сумм посредством распределения ЕНП.

Новый закон должен заработать с 1 ноября 2025 года.