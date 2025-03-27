ЦОК КПП Глав ОСНО 27.03 Дисплей
Кредитование

Льготные кредиты для малого бизнеса пока что не будут перезапускать

Предприниматели уже восемь месяцев не могут получить льготные кредиты. Власти обещают запустить обновленную программу не раньше 5 апреля.

Власти отсрочили перезапуск программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Сначала ее хотели подготовить к 5 марта 2025, затем — не раньше 5 апреля, но точную дату Минэкономразвития не назвал.

Уже больше восьми месяцев малый и средний бизнес не может оформить финансирование на доступных условиях. Рыночные ставки для МСП сейчас доходят до 30%, поэтому только 7% предприятий могут себе позволить такой дорогой кредит. Об этом пишут «Известия».

До 2025 года в течение шести лет работала программа поддержки, по которой было можно взять кредит по ставке «ключевая ставка минус 8,75 п.п. для малых и 7,75 п.п. для средних предприятий». Лимиты по ней закончились еще летом 2024 года, с тех пор бизнес не получает таких льготных кредитов.

Обновленную программу собираются сократить. Например, предприниматели будут получать кредит по ставке на 3,5 п.п. ниже ключевой, при текущих значениях это 17,5%. Также объем лимитов урежут до 100 млрд рублей в год.

Начать дискуссию