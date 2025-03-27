Льготные кредиты для малого бизнеса пока что не будут перезапускать

Предприниматели уже восемь месяцев не могут получить льготные кредиты. Власти обещают запустить обновленную программу не раньше 5 апреля.

Власти отсрочили перезапуск программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Сначала ее хотели подготовить к 5 марта 2025, затем — не раньше 5 апреля, но точную дату Минэкономразвития не назвал.

Уже больше восьми месяцев малый и средний бизнес не может оформить финансирование на доступных условиях. Рыночные ставки для МСП сейчас доходят до 30%, поэтому только 7% предприятий могут себе позволить такой дорогой кредит. Об этом пишут «Известия».

До 2025 года в течение шести лет работала программа поддержки, по которой было можно взять кредит по ставке «ключевая ставка минус 8,75 п.п. для малых и 7,75 п.п. для средних предприятий». Лимиты по ней закончились еще летом 2024 года, с тех пор бизнес не получает таких льготных кредитов.

Обновленную программу собираются сократить. Например, предприниматели будут получать кредит по ставке на 3,5 п.п. ниже ключевой, при текущих значениях это 17,5%. Также объем лимитов урежут до 100 млрд рублей в год.