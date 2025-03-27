Минфин США рассказал о планах смягчить санкции и переподключить Россию к SWIFT

Санкции будут зависеть от процесса урегулирования конфликта между РФ и Украиной. Минфин США не исключил как смягчения, так и ужесточения давления.

Глава американского Минфина Скотт Бессент рассказал телеканалу Fox News о том, что в рамках урегулирования кризиса на Украине, Америка готова вернуть России доступ к международной банковской системе SWIFT.

Также он уточнил, что в зависимости от хода процесса урегулирования США смогут как смягчить, так и ужесточить санкции против РФ. Об этом пишут «РИА Новости».

SWIFT была основной системой обработки банковских операций, в 2014 году на фоне угрозы отключения от нее России начали создавать крупные альтернативы. Так появился аналог — Система передачи финансовых сообщений (СПФС). На 1 декабря 2024 года к ней подключились свыше 580 банков и компаний, более четверти из них — нерезиденты.