Самозапрет на оформление СИМ-карт могут ввести весной 2026 года

На Госуслугах появится сервис, который позволит установить самозапрет на дистанционное оформление СИМ-карты. Его планируют запустить в марте 2026 года.
«Самозапрет на дистанционное оформление sim-карт могут запустить весной 2026 года, ориентировочно в марте», — сказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Такой запрет позволит абонентам лучше защитить себя и не позволить мошенникам оформлять телефонные номера на их имя. Сервис будет работать по тому же принципу, что и самозапрет на кредиты.
Комментарии1
И опять тот же вопрос, что был с запретом на кредиты:
Для кого делается интервал длиной в год?