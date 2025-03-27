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Интернет и IT

Самозапрет на оформление СИМ-карт могут ввести весной 2026 года

Чтобы по украденным персональным данным мошенники не могли подключить номер телефона, абоненты смогут установить самозапрет на портале Госуслуг.

На Госуслугах появится сервис, который позволит установить самозапрет на дистанционное оформление СИМ-карты. Его планируют запустить в марте 2026 года.

«Самозапрет на дистанционное оформление sim-карт могут запустить весной 2026 года, ориентировочно в марте», — сказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Такой запрет позволит абонентам лучше защитить себя и не позволить мошенникам оформлять телефонные номера на их имя. Сервис будет работать по тому же принципу, что и самозапрет на кредиты.

Комментарии

1
  • Старый ворчун

    могут запустить весной 2026 года,

    И опять тот же вопрос, что был с запретом на кредиты:

    Для кого делается интервал длиной в год?