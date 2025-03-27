Для иностранцев хотят ограничить срок действия банковских карт

Чтобы продлить действие банковской карты, иностранцу будет нужно лично прийти в офис. По мнению властей, это сократит число дропов, через которых мошенники выводят деньги.

Центробанк и Росфинмониторинг для борьбы с дропами хотят установить ограничение по сроку действия карт для иностранных клиентов.

«Чтобы каждый раз [для продления срока действия карты] было личное присутствие такого клиента и, следовательно, новое решение о предоставлении средства платежа», — сказал замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.

Подобную меру ввели в Казахстане в январе 2025 года, там нерезиденты могут завести карты на срок не больше 12 месяцев.

Дропы — подставные люди, которых мошенники используют для вывода похищенных денег. В результате создается цепочка, по которой сложно отследить движение средств. По данным ЦБ, в 2024 году мошенники украли у россиян 27,5 млрд рублей, банки смогли вернуть клиентам только 2,7 млрд.