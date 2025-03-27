Рекламный рынок за год вырос на 24%

Самым быстрорастущим на рекламном рынке стал сегмент рекламы вне дома. Он принес 97,1 млрд рублей в 2024 году.

В 2024 году суммарный объем рекламы вырос на 24% год к году, до 904 млрд рублей.

По сравнению с 2023 годом, темпы роста замедлились, тогда прирост составил 30%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Сегмент ТВ + Online video вырос на 23% по сравнению с 2023 годом и составил 284,8 млрд рублей. Объем аудиорекламы увеличился на 22%, до 24,6 млрд, из которых на радио пришлось 23,7 млрд. В издательском бизнесе показатель стал больше на 6%, до 27 млрд. На 22% вырос объем таких сообщений в интернет-сервисах, на этот сегмент пришлось 470,2 млрд.

«Суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций в 2024 году превысил 2,1 трлн руб., что примерно на четверть больше, чем год назад», — сказали отмечают в АКАР.

На 45% вырос сегмент рекламы вне дома (Out of Home), он составил 97,1 млрд рублей и стал самым быстрорастущим на рынке. Оборот наружной рекламы вырос на 42% год к году, до 81,7 млрд. Из этой суммы 27,1 млрд пришелся на классические носители рекламы, а 54,6 млрд — на цифровые.