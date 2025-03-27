Финансовый маркетплейс Авито включили в реестр Центробанка

Авито сможет предлагать пользователям финансовые продукты, которые будут полезны при заключении сделок на площадке. Например, рассрочки и кредиты от разных банков.

Центробанк включил подразделение компании Авито — «Авито Финанс» — в реестр операторов финансовых платформ. Компания занимается развитием финансовых сервисов.

«Банк России 27.03.2025 принял решение о включении сведений об Акционерном обществе "Авито Финанс" в реестр операторов финансовых платформ», — сказано на сайте ЦБ.

Статус оператора финансовых платформ позволяет интегрировать финансовые продукты в сделки между клиентами интернет-сервисов. Например, если раньше при покупке автомобиля пользователи Авито тратили время на поиск подходящего кредита или рассрочки, то теперь сама площадка начнет предлагать варианты от разных банков. Пользователи смогут сразу на платформе заполнить анкету, не переходя по сторонним ссылкам.