😮 Бухгалтеры обсуждают задвоение на ЕНС налога по УСН

Будет ли штраф, если 27 марта сдать декларацию по УСН с заниженной суммой, 28 марта оплатить ее, а к 5 апреля уплатить на ЕНС всю сумму налога и сдать корректировку? Горячая дискуссия развернулась вокруг этого вопроса.

И мнения участников нашего телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» разделились.

Одни считают, что в этом случае будут пени, поскольку при подаче декларации на уменьшение налога происходит следующее: на ЕСН отражают суммы, указанные в первой декларации, а потом при подаче корректировочной второй, первую сторнируют только после прохождения камералки по второй. То есть налог задваивается.

Другие не согласились и сообщили, что налог по УСН по году к уменьшению им вернули в течение 10 дней, и ничего у них не задвоилось.

Третьи советуют платить налог на ту сумму, которая есть, а 5 апреля перечислить остаток и пени.

Есть и те, кто заплатил, но успел попасть в должники. Поэтому советуют проверить себя и контрагента с помощью сервиса ФНС «Прозрачный бизнес».

От себя добавим, что нелишне обратиться к разъяснению УФНС. Налоговики отмечают, что при представлении декларации/расчета к уменьшению многие организации и ИП сталкиваются с такой ситуацией: уменьшение налога происходит после камеральной проверки, т. е. компания увидит свою переплату на ЕНС только через 3 месяца после подачи уточненки.

Если уточненная декларация представлена с уменьшением суммы налога к уплате, то сальдо ЕНС изменится по завершении камеральной проверки (ст. 11.3 НК).

Следует иметь в виду, что до окончания камералки уточненной декларации к уменьшению сальдо ЕНС может быть отрицательным, что приведет к блокировке счетов и выставлению требований на задолженность.

Подать уточненную декларацию к уменьшению можно в любое время после обнаружения ошибки. Каких-либо ограничений по срокам в НК нет. Если ошибка привела к завышению налога, то подается уточненная отчетность с уменьшенной суммой налога к уплате.

В случае подачи уточненки камеральная проверка поданной ранее (первичной) отчетности прекращается. И начинается проверка уточненной.

Пример Если вы представили первичную декларацию 25 января 2024, срок ее камеральной проверки истекает 25 апреля 2024. Когда до истечения срока проверки первичной представили уточненную 18 апреля 2024, то срок камеральной проверки истекает 18 июля 2024.

Следовательно, нужно иметь в виду, что сумма к уменьшению увеличивает сальдо ЕНС только после завершения камеральной проверки уточненной декларации. Кроме того, уточненку к уменьшению можно подать, если со дня истечения срока уплаты налога до дня представления декларации прошло не более 3 лет.