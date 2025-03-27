Wildberries&Russ будет выдавать потребительские кредиты и микрозаймы

Объединенная компания Wildberries и Russ создала новое ООО «Микрокредитная компания "Платежные технологии"».
Фирму зарегистрировали 26 марта 2025 года, основное направление деятельности новой компании — платежные технологии, деятельность по предоставлению потребительского кредита. Об этом сказано в ЕГРЮЛ.
Wildberries&Russ с 2023 года владеет еще одной микрокредитной организацией «ВБ Финанс». Кроме того, главе объединенной компании Татьяне Ким принадлежит 100% «Вайлдберриз банка».
Комментарии2
воооо, пошло дело...а если селлер или покупатель будет авторизоваться через госусслуги, как кто-то там сверху предлагает, то-то обрадуются редиски, которые получат еще одну лазейку для получения онлайн кредитов, наживаясь на доверчивости граждан.
Скоро у Wildberries можно будет купить трусы в рассрочку и платить за них до пенсии. Финтех, который мы заслужили