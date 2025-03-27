Wildberries&Russ будет выдавать потребительские кредиты и микрозаймы

У маркетплейса появилась вторая микрокредитная организация, которая может работать на рынке потребительского кредитования.

Объединенная компания Wildberries и Russ создала новое ООО «Микрокредитная компания "Платежные технологии"».

Фирму зарегистрировали 26 марта 2025 года, основное направление деятельности новой компании — платежные технологии, деятельность по предоставлению потребительского кредита. Об этом сказано в ЕГРЮЛ.

Wildberries&Russ с 2023 года владеет еще одной микрокредитной организацией «ВБ Финанс». Кроме того, главе объединенной компании Татьяне Ким принадлежит 100% «Вайлдберриз банка».