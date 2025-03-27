Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что во второй половине 2025 года зарплаты россиян вырастут на 8-10%.

«Рост зарплат в 2025 году может составить около 8–10%. Мы увидим рост, но он будет не такой интенсивный, как в 2024 году», — сказал Остапкович.

Если в 2023-2024 годах зарплаты росли за счет бюджетного стимула, то сейчас он столкнется с ограничениями. Предприниматели больше не смогут повышать оклад без увеличения производительности труда. В противном случае это привет к банкротству компаний, пишут «Известия».

Экономист отмечает, что бюджет способствовал не только росту зарплат, но и увеличению реальных доходов. Заработная плата занимает примерно 60% в доходах населения.