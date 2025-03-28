При увольнении с временной должности надо сдавать ЕФС-1 с указанием старой должности

Временный перевод сотрудника на другую должность не отражают в ЕФС-1. Если он стал постоянным, надо отразить.

СФР в письме от 19.03.2025 № 19-20/13816 разобрал такую ситуацию: работник временно переведен на другую должность и потом увольняется по собственному желанию.

При увольнении сотрудника с временно занимаемой должности надо сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1 с кадровым мероприятием «Увольнение».

В графе 5 «Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение» следует указать сведения по предыдущему месту работы (до перевода).

Пример

Грузчика временно перевели слесарем. Потом он решил уволиться. В ЕФС-1 он будет уволен с должности грузчика.

Ранее Минтруд в письме от 12.07.2024 № 14-6/ООГ-4252 также пояснял, что при увольнении временная должность не фигурирует в ЕФС-1, трудовой книжке и приказе.