При увольнении с временной должности надо сдавать ЕФС-1 с указанием старой должности

СФР в письме от 19.03.2025 № 19-20/13816 разобрал такую ситуацию: работник временно переведен на другую должность и потом увольняется по собственному желанию.
При увольнении сотрудника с временно занимаемой должности надо сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1 с кадровым мероприятием «Увольнение».
В графе 5 «Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение» следует указать сведения по предыдущему месту работы (до перевода).
Пример
Грузчика временно перевели слесарем. Потом он решил уволиться. В ЕФС-1 он будет уволен с должности грузчика.
Ранее Минтруд в письме от 12.07.2024 № 14-6/ООГ-4252 также пояснял, что при увольнении временная должность не фигурирует в ЕФС-1, трудовой книжке и приказе.
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