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Экономика России

💵 Госдума просит ФАС проверить цены после падения курса доллара

Чтобы россияне понимали, почему при падении курса доллара цены не снижаются, депутат ГД попросил ФАС объяснить это.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой проверить ценообразование после падения курса доллара.

«Когда нам объясняли рост цен внутри России зависимостью от повышения стоимости импорта, было понятно. Но сейчас мы наблюдаем иную картину, курс доллара упал, а цены на товары не откатываются назад. Поэтому мы просим ФАС взять эту ситуацию под свой контроль и разобраться в таком ценообразовании», — объяснил суть обращения Нилов.

Ярослав Нилов отметил, что математическая логика не действует в отношении одних и тех же групп товаров при значительном ослаблении, а затем при столь же существенном укреплении курса рубля. В первом случае цены заметно растут, а во втором — остаются на том же уровне и не падают, вопреки ожиданиям населения. Когда нет публичных официальных объяснений ценообразования, возникает «социальное напряжение».

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