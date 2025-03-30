Минцифры приступило к созданию единой антифрод-платформы

Новый закон против кибермошенничества позволит ведомствам, мобильным операторам и банкам объединиться для защиты россиян.

Замминистра цифрового развития Александр Шойтов рассказал, что Минцифры приступает к созданию специальной национальной платформы по борьбе с мошенниками. Основная ее особенность — координация между Центробанком, мобильными операторами и другими ведомствами.

«Взаимодействие есть между ФОИВами [фед. органами исполнит. власти], между банками и между операторами связи. Мы в нем участвуем, Роскомнадзор, ЦБ. С учетом того, что это [кибермошенничество] такая системная проблема, предполагается создать единую платформу для координации. Мы начинаем ее создавать в ближайшее время», — сказал Александр Шойтов.

В 2025 году министерство планирует запустить пилотный проект антифрод-платформы. Ожидается, что она поможет выявлять и блокировать фишинговые сайты, мошеннические номера телефонов, счета и учетные записи в интернете.

Недавно мы писали, что Госдума приняла закон против кибермошенничества.