Закредитованность россиян сократилась до рекордного уровня

Сейчас средний размер ПСК составляет около 40%, на одного жителя страны приходится средний долг в 459 тысяч рублей, что говорит о высокой долговой нагрузке и недоступности финансирования.

Третий месяц подряд в России падает закредитованность населения. Сейчас этот показатель сократился до рекордного за 10 лет уровня. Клиенты банков отдают больше ссуд, чем оформляют.

К марту 2025 года общий объем займов снизился на 390 млрд рублей. Это произошло на фоне высокой ключевой ставки и ограничений для банков на выдачу кредитов с высокой долговой нагрузкой. Подобное значительное падение закредитованности было в кризис 2015 года, тогда объем кредитования рухнул на 645 млрд рублей, пишут «Известия».

Руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников рассказал, что клиенты стараются как можно быстрее возвращать заемные средства по более высоким ставкам.

Низкая закредитованность также говорит о том, что россияне не могут себе позволить взять кредит под высокие проценты. Сейчас средний размер полной стоимости кредита (ПСК) доходит до 40%, а льготные условия доступны только небольшой категории населения.

По итогам 2024 года на одного экономически активного жителя страны средний долг составил 459 тыс. рублей. Его соотношение к годовой зарплате составил около 50%, что говорит о высокой долговой нагрузке.

Представители банковской сферы считают, что Центробанк перейдет к снижению ключевой ставки в третьем квартале 2025 года, к концу года она будет 18%. Регулятор начет смягчать денежно-кредитную политику только в 2026 году, что приведет к росту кредитования из-за отложенного спроса.