Минпромторг опубликовал список автомобилей с налогом на роскошь

В 2025 году китайские автомобили будут облагаться налогом на роскошь. Минпромторг также внес в список дорогостоящих машин 555 зарубежных марок. Например, налог на роскошь будут платить владельцы Audi, Aston Martin, Aito, Bentley, BMW, Cadillac, Hyundai, Genesis, Porsche, Tank, Voyah, Zeekr, Lexus, LiXiang, Maserati, Mercedes-Benz и других авто.

Автомобили в реестре разделены по стоимости от 10 до 15 млн рублей, по году выпуска — не старше 10 лет и дороже 15 млн рублей, а также на авто, после выпуска которых прошло не больше 20 лет. Об этом сказано на сайте Минпромторга.

Повышающие коэффициенты на дорогие машины начали применять с 2014 года. До 2022 года они распространялись на автомобили дороже 3 млн рублей. Сейчас налог на роскошь платят собственники транспортных средств дороже 10 млн рублей.