IT-компании попросили господдержки и дополнительных ограничений для иностранных компаний

Минцифры согласны сохранить льготы и особые условия для российских IT-компаний, но ограничения для иностранцев пока что под вопросом.

Отечественные разработчики программного обеспечения (ПО) попросили Минцифры расширить список господдержки в условиях возможного возвращения иностранных компаний на рынок РФ.

Предприниматели предложили ввести государственного регулирование цен на российское ПО, взыскать компенсации с западных компаний за убытки отечественных производителей, отменить штрафы за применение иностранного софта. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николая Комлева.

Представители IT-бизнеса считают, что нужно продлить действующие механизмы импортозамещения, льготы по налогам и в сфере кредитования, субсидии для разработчиков, а также для заказчиков отечественного ПО. Кроме того, в НК нужно внести изменения, которые позволят учитывать затраты на российские IT-решения в себестоимости продукции.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что IT-бизнес в России сохранит все льготы и меры поддержки, но ограничения на иностранные программы пока что под вопросом.