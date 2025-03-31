Из-за налоговой реформы больше россиян стали интересоваться налогообложением

Физлица начали чаще ходить на консультации к специалистам по налогам. Интерес связан не только с декларационной кампанией, но и с общим увеличением налоговой нагрузки.

В конце 2024 — начале 2025 года налоговая реформа интересовала 93% россиян. Физлица стали чаще интересоваться вопросами уплаты налогов, начали обращаться за консультациями профессионалов.

Всплеск интереса к налогообложению со стороны физлиц связан не только с сезонном окончания декларационной кампании, но и с изменениями в налогах по отдельным операциям. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос аудиторско-консалтинговой компании Б1.

Налоговый консультант Tax Compliance Екатерина Копылова рассказала, что сейчас физлица стали чаще обращаться за консультациями. Это связано с увеличением налоговой нагрузки на них, а также с тем, что в налоговой системе меняется администрирование. Большой акцент при проверках делают не только на состоятельных налогоплательщиках.