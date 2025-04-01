За 2024 год стоимость картошки выросла на 92%. Государству предложили стабилизировать цены

Из-за неурожая картофеля растут цены на него, власти уже разрешили беспошлинный импорт, а в 30 регионах ограничили цены.

С начала 2025 года стоимость картофеля увеличилась на 24%, а за 2024 год — на 92%. Поскольку это социально значимый товар, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к Минэкономразвития с просьбой стабилизировать цены.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали, что уже в 30 регионах заключили соглашения по ограничению цен на картошку. Об этом пишут «Известия».

Основная причина роста цен — неурожай овоща. С 1 января по 31 июля в Россию разрешили ввозить 150 тыс. тонн картофеля без уплаты пошлин, но цены по-прежнему растут.

«Это создает угрозу продовольственной безопасности, особенно для малоимущих граждан», — сказал Борис Чернышов.

По данным Минсельхоза, сейчас отечественный урожай продается по средней цене в 32,5 рубля за 1 кг, что на 3 рубля больше, чем в 2022 году. Повышение цен наблюдают только по отношению к низкой базе 2023 года, когда был рекордный урожай картофеля.