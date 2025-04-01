Уже сегодня обсудим с экспертом по бухгалтерии все изменения апреля. Бонус: профессиональный юмор

В НК РФ с апреля очередные изменения. Узнайте все последние изменения, а также что нужно сделать в апреле чтобы ничего не пропустить.

С 1 апреля вступает в силу ряд изменений, которые надо учесть в работе бухгалтеру. На бесплатном вебинаре «Изменения для бухгалтера с 1 апреля 2025 года + Календарь бухгалтера на апрель + Бухгалтерский юмор» разберем все последние изменения, пройдемся по календарю бухгалтера на апрель чтобы ничего не забыть, а также узнаем над чем смеются бухгалтеры и не только 1 апреля. Вебинар состоится уже сегодня в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

Мы разберем:

НДС у подрядчиков при строительстве частных домов. Подтверждение ставки НДС 0% при международных перевозках. Форма 6-НДФЛ: состав, сроки сдачи и штрафы. УПД с 1 апреля 2025 года: что меняется. Вступление в силу ФСБУ 28 Инвентаризация. Календарь бухгалтера на апрель. Бухгалтерский юмор.

Спикер — Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!