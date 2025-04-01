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Маркировка товаров

Минпромторг хочет маркировать импортные планшеты и смартфоны

Власти хотят, чтобы все импортные товары, которые продаются через интернет-площадки, были промаркированы. Это может привести к тому, что зарубежные продавцы откажутся от поставок в РФ.

В декабре 2025 года должна начаться обязательная маркировка ноутбуков, смартфонов и планшетов. Маркировка может отсутствовать на электронике, которую россияне покупают за границей для личного пользования. Однако если она станет обязательной для всех товаров, в том числе импортных, иностранные продавцы могут отказаться поставлять товар на российский рынок.

Сейчас Минпромторг работает над тем, чтобы иностранные товары, которые ввозят через интернет-площадки, соответствовали изменениям в законодательстве. Об этом пишет Forbes.

По данным министерства, в 2023 году нелегальный оборот электроники составил не менее 14% от общего объема рынка. На подделки смартфонов и телефонов приходится около 31%. К ним относят копии брендов и устройства с недостоверной информацией о них. Доля поддельной продукции среди ноутбуков — от 7% до 15%.

Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции начался в июне 2024 года, он завершится 30 апреля 2025.

Ольга Ульянова
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