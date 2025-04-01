С 1 апреля абоненты могут проверить, сколько номеров зарегистрировано на их имя

Чтобы выявить «серые» сим-карты, на Госуслугах начнет работать новый сервис. Он позволит просмотреть номера всех мобильных телефонов, которые оформлены на имя пользователя.

1 апреля 2025 года в 20:00 мск на Госуслугах запустят сервис «Сим-карты», который позволит увидеть, сколько абонентских номеров зарегистрировано на имя пользователя. Это поможет убедиться, что на абонентов не оформлены серые сим-карты.

Также с 1 апреля мобильные операторы не смогут завести новый номер абоненту, у которого на руках уже больше 20 сим-карт. Для иностранцев этот лимит составляет 10 номеров. Если число карт превышает допустимые значения, то до 1 ноября нужно отказаться от лишних.

«Меры необходимы для того, чтобы злоумышленники не могли оформлять сим-карты для массовых обзвонов», — сказано на сайте Минцифры.

Заблокировать ненужные или подозрительные номера будет можно в несколько кликов, если мобильный оператор подключил дополнительные функционал.