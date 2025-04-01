64% малого бизнеса не хотят работать четыре дня в неделю

Большинство работодателей не может перейти на сокращенную рабочую неделю из-за специфики бизнеса и страха потерять прибыль.

Против четырехдневной рабочей недели высказались 64% руководителей малого и микробизнеса. Из них 40% боятся снижения доходов, 37% опасаются, что просядет качество обслуживание клиентов, а 54% не могут отказаться от пятидневки из-за отраслевой специфики.

Готовы внедрить четырехдневную рабочую неделю только 23% представителей малого бизнеса, а 34% при необходимости готовы работать и шесть дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное банком «Точка» с участием бизнес-клуба «Реформа».

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